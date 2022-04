Familia y amigos dan el último adiós a Debanhi Escobar en Galeana

La familia de Debanhi Escobar, la joven hallada muerta en el estado de Nuevo León tras dos semanas desaparecida, llevó a cabo este sábado su sepelio entre reclamos de justicia por un presunto feminicidio, caso que la Fiscalía primero indagó como accidente.

N+ te recomienda: Contusión de cráneo, causa de muerte de Debanhi Escobar: Fiscalía de NL

El funeral ocurrió en el municipio de Galeana, en el sur del estado, tras una caravana de varias horas que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de familiares, amigos y activistas con globos y consignas contra la impunidad.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”, expresó el padre de la joven, Mario Escobar.