Familia de la menor Valeria Miranda pide investigar su caso como feminicidio, en Coacalco

La familia de Valeria Miranda, menor de edad que murió en abril pasado en Coacalco, en el Estado de México, exige que las autoridades investiguen el caso como feminicidio y que atiendan una serie de irregularidades de la indagatoria del ministerio público.

N+ te recomienda Colectivos exigen frenar feminicidios

El pasado 16 de abril, Valeria Miranda Chula fue golpeada y estrangulada dentro de la casa de su padre, Rafael Miranda Martínez. Ahí vivía la menor con su abuelo, Rafael Miranda García; su tío, Ricardo Miranda Martínez, y primos en Coacalco, Estado de México. Desde hace cinco años, cuando sus padres se separaron Valeria y su hermana, ambas menores se quedaron a vivir con su abuelo.

Los agentes del ministerio público calificaron el caso como homicidio y no como feminicidio a pesar de que el acta médica y la necropsia del Servicio Médico Forense de la Fiscalía del Estado de México indican que Valeria fue estrangulada, y su cuerpo presentaba golpes visibles.

Además en su declaración, el abuelo de Valeria, Rafael Miranda García, dijo desconocer dónde vivía su nieta, que la menor fumaba y consumía alcohol y drogas. Que la noche previa a su muerte la menor salió con amigos y regresó oliendo a solvente, y tuvieron que meterla cargando a la casa. Se fue a dormir y horas después la encontraron sin vida en su cama.

Los exámenes toxicológicos al cuerpo de Valeria solo arrojaron que había consumido una pequeña cantidad de alcohol y que dio negativo a drogas.

Desde el año pasado, la menor le confió por WhatsApp a su novio Cristián que su tío Ricardo la acosaba sexualmente a ella y a su hermana y que el hombre, presuntamente adicto a solventes, intentó incendiar su cuarto.

Horas antes de su muerte, Valeria envió este último mensaje a Cristián.

“Me puso, ven a verme, estoy con mi abuelo. Pensaba en irme a Miraflores, Miraflores es un hotel que está aquí. No me quiero quedar aquí, ven, así me puso. El 15 de abril a las 22:50 de la noche. Pero pues yo a esa hora estaba trabajando. De hecho, yo le contesté hasta las 11, hasta las 12 y ya su último mensaje sólo fue esto, un Like”, señaló Cristián Rodríguez, novio de Valeria.

Después de enterarse que había sido asesinada, Cristián y Mario Santos, padre de uno de los amigos de Valeria, denunciaron ante el ministerio público que la menor de edad era agredida por su familia paterna. Incluso Mario, quien trabajó como policía de Investigación en la Fiscalía de Justicia Mexiquense, relata que cuando vio el cuerpo no creyó la versión de la muerte por sobredosis.

“Cuando estuve viendo, ahí, el cuerpo, su tío, el que se llama Ricardo, se me acercó y me dijo que ya no la estuviera metiendo más porque me iba a arrepentir, me amenazó con una pistola, me dijo que me iba a arrepentir si seguía dándole vueltas a esto”, explicó Mario Santos López, amigo de Valeria Miranda.