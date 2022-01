Familia se reúne para el tradicional ‘recalentado’ de Año Nuevo

Desde las 11 de la mañana de este 1 de enero comenzaron a recalentar los guisados en la casa de la familia Hernández Morales.

Te recomendamos: México recibe el Año Nuevo 2022 con diferentes festejos pese a la pandemia

En la casa ubicada en la colonia Cuchilla del Tesoro en la alcaldía Gustavo A. Madero, se reunieron decenas de familiares de Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y Estados Unidos.

“Como 27 años que no venía, mucha alegría mucha emoción mirarles de nuevo a todos a toda la familia, ya me estaba arrepintiendo pero tenía todo listo ya, no pensábamos que se fuera a poner como se puso pero gracias a Dios aquí estoy con ellos”, señaló Ana Morales, quien vive en EEUU.

“A mi hermano ya tenía que no lo miraba, da gusto porque cómo está la vida”, dijo Arturo Díaz.

Primero sirvieron el caldo de camarón para los que amanecieron un poco enfermos.

Pierna, papas, pasta, ponche y tostadas fueron el menú del recalentado.

“Se imagina después de 27 años que yo no reunía a toda mi familia, sobre todo a mis hermanas que vienen de lejos, cada año festejamos pero no cómo está vez, con música toda la cena, todos juntos muy contentos. Después de la fiesta amanezco cansada, pero contenta, muy contenta de todo tan bonito que estuvo, gritamos, bailamos, cantamos por eso estoy afónica, se acaban de ir 7, 8 de la mañana; ahorita estamos acabando de calentar la pierna, la papa gratinada, caldo de camarón, carnitas para más al rato, pozole para mañana para seguir el domingo hay que seguírnosla”, apuntó Alma Morales, anfitriona.

Así disfrutaron de este primer día del año, deseando tener salud, estar juntos y tener 365 días del nuevo año para ser felices.

“Para toda la gente mis deseos lo mejor, estamos felices de haber pasado este año, gracias a Dios lo pasamos y ya estamos aquí”, explicó Martha.

Por la tarde llegó el baile, las piñatas, las canciones y el recalentado siguió.

Con información de Elizabeth Mávil.

LLH