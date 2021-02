Familia resulta intoxicada mientras hacía tamales por Día de la Candelaria en CDMX

Más de 10 integrantes de una familia resultaron intoxicados, mientras hacían tamales por el Día de la Candelaria, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Ocurrió anoche en una vecindad de la calle Oriente 170 de la alcaldía Venustiano Carranza.

“Me empezaba a marear y me empezaba a doler la cabeza y se me doblaban los pies. Sí, los famosos tamales, porque como trabajan los quisimos adelantar. No, para nosotros. Todavía se quedaron ahí en la lumbre”, refirió María de Lourdes, intoxicada.