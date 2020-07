Familia pierde a tres hijos en masacre en Irapuato

La familia Regalado Araujo perdió a tres de sus hijos, Miguel, Giovanni, y Hugo, durante la masacre a un centro de rehabilitación de adicciones en Irapuato, Guanajuato.

Ellos son solo tres de los 27 jóvenes asesinados el pasado miércoles, durante el ataque al anexo “Recuperando Mi Vida”, en la comunidad de Hacienda de Arandas, de Irapuato, Guanajuato.

“Como se imagina que me haya sentido cuando vienen y me tocan la puerta y me dicen que había baleado, sabiendo que mis hijos están ahí”, explicó Miguel Regalado, papá de las víctimas.

“Pues yo los miraba que se drogaban y los quería ver bien y entonces que hacen uno vamos a ver si se componen y los metimos, pero uno que va saber que va pasar”, comentó.