Familia de Neil Armstrong subastará colección del astronauta

La familia de Neil Armstrong subastará, a través de la casa Heritage Auctions, la colección personal del astronauta, el primero que puso un pie en la Luna hace 49 años con la misión Apolo 11.

First Moonwalker Neil Armstrong’s Private Collection to be Sold at Heritage Auctions https://t.co/e1Sfkhi9Wc pic.twitter.com/uQKrQNiT4K

La colección, con más de dos mil objetos, saldrá a la venta en tres subastas: la primera el 1 y 2 de noviembre, la segunda el 9 y 10 de mayo de 2019 y la tercera en noviembre de 2019, según informó Heritage Auctions, que tiene su sede en Dallas, Texas.

Entre los objetos que saldrán a subasta hay unos medallones de plata (uno de ellos “extremadamente raro” de oro) de la NASA, conmemorativos de la misión Apolo 11 y que volaron en la nave espacial con Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins.

Happy #MoonDay! To celebrate the 49th anniversary of our #Apollo11 moon landing, a landmark in lunar exploration that transformed our understanding of our Moon & solar system, we present “Moonlight,” a melodic Moon journey courtesy of @LRO_NASA: https://t.co/S6eItyKhPR #NASA60th pic.twitter.com/L2rlmH4I6M

— NASA (@NASA) 20 de julio de 2018