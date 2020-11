Familia muere tras ser arrastrada por río en Mukem, Chiapas

En la comunidad indígena de Mukem, en el municipio de Chamula, Chiapas, ocho personas, todos miembros de una misma familia murieron al ser arrastradas por un arroyo que creció súbitamente y derribó dos viviendas donde se encontraban nueve personas, solo una de ellas logró sobrevivir.

Cinco de las ocho víctimas, fueron localizadas el viernes y sepultadas el sábado entre el lodo, derrumbes y lluvias.

El domingo se logró rescatar dos cuerpos más, localizados río abajo; y este lunes el cuerpo de la menor desaparecida fue recuperada a la altura del municipio de Chenalhó a casi tres kilómetros de su casa.

“Ya no tengo a mi hijo, sola me quedé, también el río se llevó mi ropa, ya no tengo nada, me quedé pobre, no sé cómo comeré, me quedé sola ya no tengo a nadie, pobre me quedé no pasa mi sufrimiento, me quedé sin mis nietos, sin hijos”, agregó María Díaz, madre de los fallecidos.