Familia muere por COVID-19 en Tlaxcala

Doña Consuelo Muñoz, de 56 años de edad, vive en Santa Ana Chiautempan, en el estado de Tlaxcala. Es ama de casa y en menos de un mes perdió a 4 miembros de su familia por el COVID-19.

Primero falleció su hermana Esperanza, de 58 años de edad, el pasado 12 de junio del 2020, cuando llegó de Estados Unidos para visitar a sus padres.

“Ese día que mi hermana murió, yo interné a mis papás, yo interné a mi papá y a mi mamá, los interné y es una cosa, que a veces no se las deseo a nadie”, Consuelo Muñoz, perdió a su familia.

“Cuando ya le tocaba regresar se enfermó y ya no pudo entonces pasó el tiempo y esto fue rápido, fue en que sé yo, dos semanas máximo, se agravó más y fue que me habló que ya no podía regresar, fue una desgracia para toda la familia”, Nazario Vega, su esposa murió de COVID-19.