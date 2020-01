Familia Lebarón: Vamos a dormir en el Zócalo de la CDMX

Adrián y Julián LeBarón informaron que el sábado 25 de enero habrá una congregación a un costado de la Estela de Luz, en la Ciudad de México, para realizar un evento cultural, y esa misma noche dormirán en el Zócalo todos los participantes de la marcha que arrancará el jueves 23 de enero del Monumento de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos.

La respuesta ciudadana a la marcha la desconocen, pero la invitación está abierta para que se unan todos los que “quieran perder el miedo”, dijo Adrián LeBarón Soto.

“De la colonia LeBarón vienen como 300, 400 gentes, medio pueblo, Galeana va a ser un pueblo fantasma por tres o cuatro días, vienen con carpas y sleeping bags (bolsas de dormir), vamos a dormir en carpas, vamos a dormir en el Zócalo el sábado por la noche, viene mucho apoyo, necesitamos que el mundo se una a nosotros”, señalaron con respecto a la logística contemplada durante la marcha.

Indicó que los dos autobuses llenos de familiares y amigos de los LeBarón serán custodiados por elementos de la Guardia Nacional hasta que lleguen a Cuernavaca la madrugada del jueves, ellos harán paradas en algunos puntos emblemáticos del recorrido como el Cerro de la Bufa en Zacatecas o el Pípila en Guanajuato.

“La Guardia Nacional viene acompañando a los camiones que vienen desde Chihuahua, y hay muchos colectivos que nos ha dicho Javier Sicilia que se quieren sumar. Hay mucha gente cansada de la violencia y la impunidad. Nosotros nos estamos sumando a su programa”, explicaron.

De acuerdo al programa de actividades, el recorrido iniciará a las 9:00 horas en la Paloma de la Paz en Cuernavaca; luego un trayecto a pie de 12 kilómetros hasta un kilómetro antes de la curva llamada La Pera.

Parte del recorrido será en autobuses en algunos puntos, luego llegarán a pie a Coajomulco y de ahí a Ocotepec y pernoctarán en el Seminario Mayor Conciliar. Al día siguiente viajarán en autobuses de ese punto hasta Tres Marías y de ahí a pie hasta el último retorno de la autopista para la Ciudad de México. Llegarán a San Pedro Mártir.

El sábado, de 12:00 a 19:00 horas, celebrarán un acto cultural a un lado de al Estela de Luz, Chapultepec, y el domingo 26 partirán de ese punto a las 9:00 horas, para llegar a las 14:00 horas al Zócalo donde concluirán la marcha.

“No sé, Gandhi dijo que ‘la verdad es la verdad, aunque sea la minoría de uno’ – explicó Julián LeBarón al desconocer cuántas personas participarán en este evento-, si marchamos solos, de todas maneras, vamos a marchar con el mismo mensaje. Pero yo creo que hay mucha gente herida y esperemos que se sumen con nosotros porque la política no nos va a dar la solución que necesitamos”, expuso Julián LeBarón.

“Si ustedes -añadió-, están hartos de la impunidad, están hartos de la inseguridad, están hartos de la mentira y saben que los políticos no te van a resolver este problema, por favor únanse a nosotros, necesitamos la unidad ciudadana para ver cómo le vamos a hacer desde la ciudadanía, porque la política nos divide tanto que nos quedamos como el perro de las dos tortas, viendo si esta administración o la siguiente va a resolver y no resuelve nada, está peor”, puntualizó Julián LeBarón.

“Yo sigo diciendo a mis paisanos en Estados Unidos y del mundo, que se unan, que manden dinero a sus familias para que vengan de Oaxaca a acompañarnos, que vengan de Sinaloa, de Sonora, que las víctimas vengan, qué tanto son cien dólares que les manden a las familias, que se note que hay un apoyo, una conciencia” pidió Adrián LeBarón.

Julián LeBarón indicó que no quieren acarreados a la marcha, que quienes participen lo hagan por su iniciativa.

“Nosotros no estamos reclutando gente que quieran ser acarreados, van bajo su propia responsabilidad, necesitamos ciudadanos, nosotros no vamos a hacer ningún partido político, necesitamos gente fuerte que nos acompañe, necesitamos puros líderes, no queremos ni un borrego por favor, si es un borrego mejor quédese en su casa”, finalizó.

