Familia LeBarón exige justicia con velada a dos años de la masacre de Bavispe

Los familiares de seis niños y tres mujeres mormones asesinados por el crimen organizado en Sonora, mantienen firme su petición de justicia al cumplirse dos años de la masacre.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita Miller, asesinada junto a sus gemelos de apenas ocho meses de edad, dice que se mantiene en búsqueda de una justicia que no llega y que no sabe si llegará.

“Ha sido un largo proceso, pero creo que a mí nadie me hace justicia, lucho para que me den calidad de víctima y hoy exponemos que estamos caminando hacia la justicia”, dijo LeBarón.

“En México la justicia es un caminar, no es un objetivo, en este país no se llega a la justicia y así funciona, es nuestra idiosincrasia y el sistema de Gobierno. (…) El acceso a la justicia no existe en este país, está muy lejos”, añadió LeBarón, quien alza la voz por su familia, pero lo hace además por las familias Langford, Ray, Miller y Johnson, que también resultaron afectadas.