Familia de joven presuntamente violada por policías tiene garantías para denunciar: Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, señaló que la familia de la joven que presuntamente fue agredida sexualmente por policías en Azcapotzalco tiene todas las garantías para continuar con la denuncia.

Hago dos llamados: Uno decirles que como jefe de la Policía garantizo total imparcialidad en el tema, no voy a encubrir ni proteger a nadie; todo lo contrario, vamos aportar toda la información y segundo que estoy pendiente de que nadie en la Policía se acerque a intimidar y con eso poder facilitar todos los procesos. Yo no puedo atreverme si quiera hacerle un llamado a la familia, solamente garantizar que se den las condiciones para que el proceso se lleve como se debe llevar”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana.

Orta dijo que los seis policías que están suspendidos tuvieron una relación con los hechos ocurridos el 3 de agosto, pero no hay ninguna imputación directa contra algunos de ellos y todos rechazaron participar en un acto fuera de la ley.

Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana, comentó: “No están en calidad de imputados, eso hay que decirlo, la suspensión no obedece a eso, obedece simplemente y sencillamente a que se juzgó que en esa calidad, en ese estatus era como mejor se facilitaba la investigación / fueron los elementos que llegaron de alguna otra forma al lugar de los hechos / lo que ellos dicen es que no tienen una responsabilidad, pero naturalmente más allá de los dicho lo que se tiene que comprobar son los hechos”.

También dijo que darán acompañamiento a las manifestaciones de mujeres que han protestado contra los abusos de los policías y las agresiones a personas de sexo femenino.

Lo que les diría a todos esos movimientos es que estamos de su lado, que tenemos el mismo objetivo y que estamos trabajando para ello. Lo que buscamos es que la manifestación se lleve a cabo de manera pacífica que no haya disturbios, del lado de la Policía tendrán un acompañamiento si así buscan y desean, la libre expresión es fundamental”, dijo Jesús Orta.

El lunes una manifestación de grupos feministas que protestaban por la violación de dos jóvenes en las que se vieron involucrados policías se salió de control y dañaron inmobiliario de la Procuraduría capitalina, lanzaron brillantina a Orta cuando intentó dialogar con ellas.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. (Tomada de video)

Esta mañana Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, participó en el diálogo “Estrategia Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia”.

Durante su intervención hizo un recuento de las acciones que se implementaron desde el inicio de su gobierno, enfocadas en erradicar la violencia de género.

Reconoció que no ha sido suficiente por lo que anunció un convenio para impartir una visión de género a los policías.

No es suficiente con ser mujer y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sino que hay un compromiso de los compañeros y compañeras del que pertenecen al gobierno con esta visión general de inclusión porque no es solo un tema de las mujeres”, dijo Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, señaló que no busca esconderse ni justificarse para dar respuesta a los casos de violencia contra las mujeres.

Reconoció que existen obstáculos y restricciones que aún impiden a las mujeres su derecho de acceso a la justicia, por lo que convocó a la sociedad civil, académicas y autoridades a ejecutar dos acciones específicas.

Además, dijo que no criminaliza la protesta pero que no se permitirá la violencia

Les queremos convocar a generar dos acciones específicas, lo pongo en la mesa: El plan de acción a la violencia feminicida y el programa de prevención, atención, sanción, y erradicación de la violencia contra las mujeres. No vamos a permitir impunidad alguna, no vamos a criminalizar la protesta social, pero no vamos a permitir la violencia y la impunidad que se infiltra muchas veces entre nosotras, si queremos un trato justo para todos y todas vámonos respetando”, dijo Ernestina Godoy.