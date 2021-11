Familia de Flor Nínive desconoce si sus restos están entre las víctimas del feminicida de Atizapán

En mayo pasado fue capturado Andrés ’n’, señalado de haber matado a varias mujeres y enterrar sus restos en su casa de Atizapán, Estado de México. Seis meses después se han recabado más de 4 mil restos óseos, pero su identificación no ha sido sencilla.

“Así al señor lo tengan hundido años. Ya mi sobrina no va a regresar nunca, o sea, y de la forma en que la mató o de la forma en que hizo algo con ella. Lo que nos den nos damos por servidos”, dijo Silvia, tía de Flor presunta víctima de feminicida.

A casi seis meses de la captura del Andrés “N”, presunto feminicida serial de Atizapán, la familia de Flor, sigue en espera de que las autoridades les informen si entre los restos encontrados en la casa del hombre estaban los de la joven.

Flor desapareció en octubre del 2016, en Tlalnepantla. Cinco años después una credencial con su nombre fue encontrada en la casa del presunto feminicida serial en la colonia Lomas de San Miguel, en el Estado de México, a sus parientes les tomaron pruebas para hacer confrontas de perfiles genéticos.

“Absolutamente nada. En agosto de este año me hablaron de la Fiscalía de Tlalnepantla para ir a checar los datos que yo di hace cinco años. No sabemos nada no nos han hablado, nada, nada. Mi sobrina dejó dos hijas menores de edad”, reiteró Silvia, tía de Flor presunta víctima de feminicida.