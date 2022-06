Familia en Monterrey obtiene primer amparo para recibir agua tras endurecerse cortes en NL

En Monterrey, Nuevo León, una familia de siete integrantes obtuvo una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, para que Agua y Drenaje de Monterrey le entregue diariamente 50 litros de agua por persona.

Esta familia obtuvo la protección de la justicia luego de que recibieron la asesoría jurídica de los dirigentes del Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua y la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos.

La suspensión se concedió el 3 de junio con base en un amparo que se promovió en mayo argumentando el derecho humano al agua y el derecho a la salud.

“Tenemos fe en que nos cumpla, pero si nos cumplen pues vamos para adelante, no nos vamos a dejar y yo invito a toda la comunidad, mis vecinos, a todas las colonias, a todo Monterrey porque es nuestro derecho, es un derecho que nos están afectando tanto del agua como de la salud y yo los invito a todos que se amparen”, dijo Yared Villanueva, quien obtuvo un amparo para que le den agua.

Esta familia vive en la calle Héctor Gómez Danés, en la colonia Arboledas de la Silla, en Guadalupe y la autoridad debe cumplir con lo ordenado por la autoridad federal o caería en desacato.

“A veces hay agua, a veces no, a veces hay agua, a veces no, a veces hay poquita presión, entonces nosotros no, pues estamos batallando mucho, batallamos demasiado por el agua, tenemos niños chiquitos, personas mayores enfermas y es un derecho que tenemos la verdad, todo ser vivo, nos tratan igual o peor que animales porque ningún humano se merece eso de quitarle el agua”, aseguró Elías Banda, quien obtuvo un amparo para que Agua y Drenaje le entregue agua.