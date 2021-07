Familia que dormía en tráiler tras la pandemia, recupera su vida con apoyo de vecinos y DIF

En agosto del 2020, hace casi un año, documentamos el caso de Víctor Manuel Ibáñez, quien junto con su familia vivía en la caja de un tráiler, en la colonia Industrial Vallejo.

Te recomendamos: Familia vive en la caja de un tráiler debido a crisis económica por COVID-19

A causa de la pandemia de COVID-19, se había quedado sin trabajo y se ganaba la vida como payaso de crucero.

Luego del reportaje, vecinos de la zona de Vallejo y el DIF de la Ciudad de México, le brindaron apoyo a la familia Ibáñez.

“No ya no, ya regresamos a nuestro domicilio estamos en casita, yo por mi parte le doy gracias al DIF de la Ciudad de México, porque me han hecho caso y las cosas que yo he necesitado ellos me han apoyado”, refirió Víctor Manuel Ibáñez.