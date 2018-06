Familiares de desaparecidos en Guerrero buscarán especialistas para identificar restos

En los Forenses de Acapulco, Chilpancingo e Iguala, en Guerrero, hay 706 cadáveres que llevan hasta cuatro años en calidad de desconocidos.

Es por eso que familiares de personas desaparecidas en Guerrero iniciaron una colecta de 20 millones de pesos. Buscan contratar especialistas que ayuden a identificar esos cuerpos y saber si alguno de esos restos es del familiar que buscan.

Emma Mora, presidenta de la Asociación Familiares Desaparecidos en Acapulco, Guerrero, dijo: “No les han hecho el análisis de ADN porque se carece de presupuesto para hacerlo. Cuando nos reunimos con el gobernador, que fue el 16 de marzo, él comentó, ahí estaba el exfiscal Xavier Olea, le dijo del proyecto y le dijo el gobernador: lo vemos la siguiente semana y si hay que ponerle le vamos a poner dinero necesitamos saber con cuánto dinero nos van ayudar ellos o Gobierno del estado”.

Guadalupe Rodríguez, presidenta del Colectivo de Desaparecidos en Chilpancingo, Guerrero, señaló: “Nunca tiene dinero el gobernador, nunca tiene dinero para ese trabajo de las víctimas ni para cuerpos ni para búsqueda”.

El nuevo fiscal del estado, Jorge Zuriel, rechazó aportar recursos para la contratación de los peritos externos.

Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general de Guerrero, comentó: “Lo están haciendo ellos, nosotros tenemos nuestros peritos, tenemos nuestro personal”.

Pero ese personal es insuficiente, señaló, el director general de los Semefos en Guerrero, Benyehuda Martínez, quien urgió a la Fiscalía a acelerar la integración de la carpeta básica de datos de los 706 cadáveres para poder inhumarlos, ya que los Semefos están rebasados en la cantidad de cuerpos no identificados.

Benyehuda Martínez Villa, director general del Servicio Médico Forense en Guerrero, dijo:”Esto realmente no se ha parado, seguimos teniendo cada vez más cuerpos no identificados en los Servicios Médico Forenses, apuro a servicios periciales porque son ellos los peritos que vienen a practicar las muestras y hemos hecho un planteamiento porque queremos que este año terminemos con todos los cuerpos que tenemos en el Servicio Médico Forense como cadáveres no identificados”.

Al rezago de cuerpos sin identificar se suma la falta de resultados a las pruebas de ADN que toma la fiscalía a los familiares de desaparecidos.

María lleva siete años buscando a su hijo, en dos ocasiones le han tomado muestra de ADN.

María, madre de un desaparecido en Acapulco, Guerrero, comentó: “La primera vez que me tomaron la muestra fue porque en el Semefo de Iguala estaba un cuerpo parecido al de mi hijo, el doctor me dijo que ese era mi hijo, porque tenía casi el mismo físico, una cicatriz que tenía, no coincidía con la que él tenía. El doctor a fuerza me quería dar ese cuerpo, que él era y que él era. Tuve que ir con odontólogos porque le hicieron pruebas de la dentadura, digo, que a fuerza porque el doctor me dijo que cuando el cuerpo está descomponiéndose los dientes se juntaban. Me hizo la prueba de ADN y salió que no”.

Blanca tiene seis meses que no sabe de su hermano y está a la espera que le tomen el ADN.

Blanca Bringas, hermana de un desaparecido en Acapulco, Guerrero, explicó: “Presenté una denuncia y me van hacer el ADN igual que a mi hermana y a mi mamá. Esto fue hace dos meses y hasta la fecha no tengo respuesta del ADN. Me dijeron que tenía que esperar un mes, pero ya pasaron dos meses y no tengo respuesta”.

María y Blanca señalan que las pruebas de ADN es otro calvario que deben enfrentar.

Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Huitzuco son los municipios con más desaparecidos en Guerrero, según la Fiscalía estatal.

Mil 807 personas no localizadas en esa entidad es la cifra que registraba hasta abril pasado, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El fiscal general de Guerrero enfatiza que el Panteón Forense echado a andar hace dos meses será el lugar donde lleven los cuerpos que tienen años en los Semefos.

La mayoría de los cuerpos llevados al Panteón Forense corresponden a fallecidos recientes, señaló el director de Semefos.

Los 706 cadáveres sin identificar que llevan años en los tres forenses que hay en Guerrero seguirán en espera de que los peritos les tomen las muestras genéticas y confrontarlas con personas que andan en búsqueda de sus familiares.

Con información de Luis Pavón

LSH