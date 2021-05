Familia que denunció al diputado Saúl Huerta teme represalias y denuncia que no les han dado protección

La familia del menor de 15 años que denunció la violación y abuso sexual por parte del diputado Saúl Huerta se sienten amenazados y denuncian que no se les ha dado la ayuda y protección que se les ofreció.

“Llegan llamadas de números desconocidos que dice precisamente así, desconocido, no aparece el número, las llamadas son continuas. tenemos la orden de la licenciada que no contestemos ese tipo de llamadas y la verdad eso nos provoca cierto temor por tantas llamadas e insistentes que se están dando”, destacó Manuel Almaraz, tío de la víctima.

El sábado pasado, elementos policíacos acudieron al domicilio del tío de la víctima para notificarle de la seguridad que le brindarían a través del “Código Águila”.

“Dijo que iban estar pasando las patrullas aproximadamente cada 10 horas y le digo ‘¿cada 10 horas?’ y dice síÍ, cualquier momento que pasen ustedes les voy a agradecer que, si se den una vuelta por aquí, pero sí me dijeron que aproximadamente cada 10 horas . Fue la única ocasión que pasaron, el día que me llevaron el oficio de colaboración”, destacó Manuel Almaraz, tío de la víctima.

Desde hace 13 días, los padres del niño abandonaron su casa y su trabajo, viven actualmente en una casa de seguridad que consiguió su defensa lejos de Puebla y la Ciudad de México, por miedo a ser agredidos.

“Mis sobrinos son tianguistas allá en Puebla, los tianguistas sí no generan en un día, que dejen de trabajar por dos o tres días pues obviamente les afecta la economía, imagínese ahorita desde el día de la fecha hasta al momento pues obviamente ya no generan, no tienen dinero”, concluyó Manuel Almaraz, tío de la Víctima.