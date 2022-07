Familia de Margarita Seceña denuncia omisión de autoridades de Morelos

La familia de Margarita Seceña, la la mujer que murió luego de 24 días de permanecer en un hospital tras haber sido quemada viva en una tienda de abarrotes en Cuautla, denunciaron omisiones de las autoridades de Morelos, cuando la víctima denunció una agresión previa.

Bernardo Seceña, papá de Margarita, señaló que las autoridades del estado minimizaron las agresiones contra su hija cuando fue a levantar la primera acta el pasado 15 de mayo.

Señaló que hasta el momento no ha recibido llamada de las autoridades para informarle sobre el avance en las investigaciones.

“Y en la Procuraduría de Morelos le dijeron que no era suficientes daños para levantar un acta. Se retiró mi hija, se fue para su casa y ahora el día primero de julio le sucede esto. Y fuimos a levantar el acta, yo no fui, pero mi familia va y les dijeron que sí, sí se iba a hacen justicia. Hasta ahorita yo no he visto que alguien de la Fiscalía, nos haya llamado y decir, sabe qué, andamos ya tras la pista de uno, de uno, porque ese uno cayendo, jala a todos los demás. Yo no veo nada de eso”, indicó Bernardo Seceña, papá de Margarita.

El papá de Margarita pidió una pensión vitalicia para sus nietos que quedaron bajo el resguardo de su abuelita.

La madre de Margarita, Andrea Martínez, pidió justicia por la muerte de su hija, la recordó como una joven alegre y una buena madre.

María de la Concepción, prima de Margarita, dijo que ya habían acudido ante las autoridades para denunciar un ataque previo de las mismas personas.

Debido a esa agresión, Margarita y su prima resultaron con varios golpes en el rostro y los brazos.

Sin embargo, las autoridades dijeron que no podían proceder debido a que las lesiones no eran de gravedad.

“Sí, ya fui. Fui cuando nos agredieron por primera vez a ella y a mí, a las dos juntas, y nos dijeron que no iban a hacer nada porque no teníamos golpes como un brazo quebrado o algo así. Nada, porque eran rasguñones y yo iba bien inflamada de mi cara. Dijeron que eso no, no podían proceder por eso y que no podían hacer nada…Pero por qué dejaron que pasara hasta esto, si fuimos antes de eso, fuimos ella y yo a denunciar y no hicieron nada y ya hasta ahorita que esta así, ya ahora sí ya quieren hacer, pero ni así hacen nada, no nos hacen caso y yo quiero protección para mí porque también a mí me amenazaron y yo tengo miedo de que me pase lo mismo”, señaló María de la Concepción, prima de Margarita.