Familia de Guerrero se vuelve símbolo del cambio en Los Pinos

Desde el sábado, en redes sociales se hizo viral la fotografía de una familia que posó en la casa Miguel Alemán, en Los Pinos, cuando recién se abrió al público.

Se trata de una familia originaria de Guerrero. Ellos fueron los primeros en entrar a las instalaciones y se convirtieron casi en un símbolo. Quisimos saber más sobre esta nueva familia en Los Pinos.

Los 11 integrantes de la familia Reyes Camacho, pintores y albañiles de oficio, salieron desde la madrugada del viernes de su casa ubicada en la colonia Mártir de Cuilapa, afuera de Acapulco, Guerrero, para llegar a la Ciudad de México a la toma de protesta de López Obrador.

Cuando llegaron al Bosque de Chapultepec, la familia esperó tres horas para ingresar a Los Pinos.

Juan Reyes dice que la casa parece no tener fin y ellos apenas pudieron recorrer los pasillos, estancias y salas.

Está grande la casa, ni fin se le da, ya me sentía bien agotado allí, nos tomaron la foto donde está la escalera”, recordó Mireya Marqués, otra integrante de la familia, quien agregó: “La verdad pues no me imaginaba estar ahí porque yo ya había ido, pero no había entrado ahí y para mí fue un placer ir para allá, me gustó y si me dijeran que volviera a ir, iba a ir”.