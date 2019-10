Familia crea asociación por uso del cinturón de seguridad

El 4 de julio del 2014, la vida de la familia González Casanova cambió para siempre cuando perdieron a Alejandro, su hijo mayor de apenas 17 años, en un accidente automovilístico en el que falleció.

Te recomendamos: El cinturón de seguridad puede salvar tu vida; ¡úsalo!

Jorge Alejandro González, socio fundador de la Asociación Tigre Casanova, dijo: “Es un dolor tan grande que te devasta todo y tú estás en un pozo oscuro donde no hay salida, donde tu tristeza y tu dolor te sumen, y no hay algo más allá, pero en un momento reacciono y me veo que estoy devastado y en eso volteo, veo que mi esposa también está devastada, mi hijo adolescente “.

Comenzaron a buscar respuestas, a buscar culpables, hasta que la encontraron. Las bolsas de aire del auto que conducía su hijo no se activaron, porque no tenía puesto el cinturón de seguridad.

En medio de la tristeza y la desolación, le encontraron el sentido a la vida y decidieron crear la asociación ‘Tigre Casanova’ desde la cual promueven el uso del cinturón de seguridad para salvar otras vidas.

Ana Verónica Casanova, presidenta fundadora de la asociación Tigre Casanova, comentó: “Muchas veces no sé ni cómo hemos podido vivir, no sé ni cómo hemos podido sobre llevar esta situación, pero la asociación me ha servido mucho, la esperanza, la fe y la confianza de que sé que vamos a salvar vidas, porque yo siempre digo, cada vida que yo salve es honrar la memoria de mi hijo”.

En México mueren al día 65 personas por esta causa, por lo que el país ocupa el séptimo lugar de muertes en el mundo por accidentes automovilísticos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 20 años de edad, son los accidentes automovilísticos, mientras que el 90 por ciento de ellos no usaba el cinturón de seguridad.

Desde el hashtag #Póntelo, difunden mensajes de prevención en sus redes sociales, ofrecen conferencias en escuelas y dan su testimonio de vida.

Ha sido tal su trabajo, que Verónica, mamá de Alejandro y presidenta de la asociación se ha convertido en embajadora de la organización panamericana de la salud y de la ONU, en temas de prevención en el uso del cinturón de seguridad.

Su objetivo va más allá de hacer conciencia en la población sobre el cumplimiento de esta norma vial, pretenden que el uso del cinturón de seguridad se incluya dentro del cuadro básico de educación, para que los niños lo interioricen como aprenden sobre ecología o cuidado del medio ambiente.

Con información de Karina Cuevas

LSH