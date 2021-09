Familiares de bebé rescatado durante la inundación en Ecatepec se reúnen con hombre que lo salvó

El lunes, el rescate de un bebé durante la inundación de Ecatepec se hizo viral. La familia estaba ansiosa de conocer al hombre que rescató al bebito y este miércoles se encontraron.

Te recomendamos: Rescatan a bebé atrapado durante las inundaciones en Ecatepec, Edomex

Juan Carlos Rubio, guanajuatense de 30 años de edad, es el hombre que el lunes rescató a Isair, un bebé de cuatro meses de edad, de la inundación en la calle Palmas en la colonia La Mora en Ecatepec, Estado de México.

Juan Carlos es padre de 5 hijos. Cuenta que se encontraba haciendo un trámite cuando escuchó los llamados de auxilio para rescatar al menor de la fuerte corriente.

“No sabíamos dónde estaba, y grito ‘dónde está’. Dice: ‘está en el puesto que está volteado’, me voy de aquel lado, entre mi suegro y yo les pedimos cuerdas. Me empiezan a amarrar mi suegro, empiezo a caminar de este lado. Se me hizo una eternidad, como puedo me acerco al puesto. La mamá y otra persona empezaron a gritar mi hijo, mi hijo, le digo: ‘Busque una bolsa y démelo, pero démelo ya, porque me estoy cansando, y entre más me canse no vamos a salir nadie”, narró Juan Carlos Rubio.