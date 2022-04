Familia y amigos de Melissa Lucio celebran la suspensión de su ejecución

La familia y amigos de la latina Melissa Lucio celebraron este lunes la decisión del Tribunal de Apelaciones de Texas de frenar su ejecución, prevista para este miércoles, con una distendida cena que tuvo lugar cerca de la prisión en la que sigue encarcelada la acusada.

Entre los asistentes estuvieron dos de los hijos que mayores esfuerzos han hecho por impulsar la campaña a favor de su madre, John Lucio y Bobby Álvarez, junto a la cineasta franco-estadounidense Sabrina Van Tassel, responsable del documental que expuso la larga lista de irregularidades que se produjeron durante el juicio de Melissa Lucio.

Con ellos compartía mesa el fundador de la organización Death Penalty Action, Abraham Bonowitz, y la mujer de John Lucio, Michelle Lucio, gracias a la cual, según contó Van Tassel, se inició la lucha por los derechos de Melissa.

“Ella fue la primera con la que entré en contacto. La única que inicialmente me hacía algo de caso”, aseguró la responsable del documental “The State of Texas vs Melissa”.