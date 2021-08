Por falta de condiciones y transporte, escuela en Ixtapan de la Sal no reanuda clases presenciales

Hubo planteles donde se decidió no regresar a clases presenciales no solo por posibles contagios de COVID sino porque su propia comunidad consideró que la escuela no está en condiciones para las nuevas medidas de sana distancia e higiene, como un plantel de la comunidad de Portezuelos Dos, en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

“Nosotros venimos con toda la actitud, con toda la idea de qué tenemos que dar las clases, porque los niños ya vimos que sí las necesitan, pero si no hay las condiciones porque no son aptas, no hay espacios, pues esto si va a estar difícil”, dijo Maricarmen, maestra de la secundaria “Vicente Guerrero”, Ixtapan de la Sal, Edomex.

En la escuela “Vicente Guerrero”, que imparte preescolar, primaria y secundaria en la comunidad Portezuelos Dos en Ixtapan de la Sal, Estado de México, la decisión de no regresar a las aulas se tomó esta mañana. Durante una junta, padres y madres de familia votaron en su mayoría por el “no”, entre ellos Verónica y su esposo. Dos de sus tres hijos estudian el segundo y tercero de primaria en este plantel.

“Llegamos a la conclusión de qué pues vamos a hacer los trabajos a distancia, por lo mismo de que en la comunidad hay de lo de la pandemia y pues están diciendo las mamás que mejor a distancia”, reiteró Verónica Millán, madre de familia.

Otras 15 madres de familia de 23 que tienen a uno o dos menores en esta escuela no quieren volver a un plantel donde, dicen, a las carencias que ya existían se sumaron los efectos de la pandemia y el poco interés de la SEP por el estado de las instalaciones.

“No tienen el servicio de luz, tiene un salón que no está ni terminado, que no está la losa, no hay banca, no hay gel antibacterial, no hay ni sillas. No había ni una jerga, ni cloro, que diga usted vamos a poner tantita agua con cloro, no tiene ni cloro ni agua, no tienen nada”, reiteró la madre de familia María del Carmen Domínguez.

La escuela pertenece al Programa de Escuelas Comunitarias instaladas en localidades marginadas. En las aulas no hay más de 30 alumnos y los dos únicos salones los comparten menores de preescolar, primaria y secundaria en el mismo horario.

“Estamos viendo la posibilidad de trabajar unos días un programa, otro día otro”, señaló la maestra Maricarmen.

Cuando la escuela esté en operación, las maestras dormirán en estas instalaciones, debido a la falta de vías accesibles de transporte.

“Aquí dormíamos, tres, pero ahorita ya vamos a hacer cuatro, aparte la académica cuando venga a supervisarnos y el coordinador”, insistió la profesora Maricarmen.

Padres y maestros aseguran que aunque les resultan más costosas las clases en línea y el aprendizaje no es igual, ellos están a favor de un regreso paulatino a las aulas.

“Que haya lo necesario, con lo cuales nos podemos defender”, agregó la madre de familia. “La sana distancia está bien, pero no nos permiten porque no hay muchas mesas y no hay mucho espacio”, concluyó Jenifer Fuentes, alumna de la escuela Vicente Guerrero.

Con información de Abraham Reza y Fernando Guillén

