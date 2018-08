Fallo de Corte Suprema en EU causa caos en sistema migratorio

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos causa caos en el sistema migratorio. Las cortes de inmigración en todo el país norteamericano están sufriendo las consecuencias del reciente dictamen que ha llevado a la postergación o incluso anulación de numerosas órdenes de deportación.

La decisión tomada en junio, por ocho votos a favor y uno en contra, se concentra en lo que podría parecer un simple tema de procesamiento, pero ha ocasionado más caos al sistema que ya estaba afectado por enormes acumulaciones y atrasos.

No está claro cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos jueces de inmigración han negado peticiones de abogados de rechazar casos de deportación, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California, la han otorgado.

Los abogados de inmigración dicen que puede ser enorme el impacto potencial del fallo.

Wescley Pereira llegó a Estados Unidos con una visa de turista en 2000 y se estableció en Martha’s Vineyard, Massachusetts, donde tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.

En 2006, Pereira fue arrestado por operar un vehículo en estado de ebriedad y se le pidió que compareciera ante la corte de inmigración, pero no incluía detalles de su audiencia. Más de un año después, se le envió un paquete con esa información pero no lo recibió y un juez de inmigración ordenó deportarlo cuando no se presentó a la audiencia.

Pereira fue detenido en 2013 por manejar sin luces delanteras y, con la orden de deportación pendiente, las autoridades inmigratorias lo detuvieron.

Para entonces, había vivido en el país el tiempo suficiente para solicitar la residencia, pero el gobierno dijo que Pereira sólo podía contar el tiempo previo a la notificación.

La Corte Suprema no estuvo de acuerdo bajo el argumento de que si el aviso no incluye el tiempo y lugar de la audiencia, por ley no es aviso. Sin incluir lugar y hora, “el gobierno no puede esperar lógicamente que los no ciudadanos comparezcan para su procesamiento de deportación”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en el fallo.

Desde que se tomó la decisión, los abogados de inmigración han argumentado que no son válidos los avisos sin fecha para sus clientes recibidos en años recientes.

En algunos casos, piden que los casos de deportación sean anulados por completo y, en otros, que una orden de deportación sea eliminada del registro del inmigrante para que tengan otra oportunidad de argumentar porqué deberían recibir permiso para quedarse en el país.

SEPARACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES DE TRUMP NO REDUCE ARRESTOS EN FRONTERA

La política de separación de familias migrantes de Trump no reduce los arrestos en la frontera de Estados Unidos con México al comprobarse que aumentó en los meses de junio y julio pese al efecto disuasorio buscado por el Gobierno con las separaciones de menores, según datos oficiales difundidos este miércoles.

Como había sucedido en junio, las estadísticas de julio muestran un incremento del porcentaje de familias arrestadas en el límite entre México y Estados Unidos respecto al total de aprehensiones de inmigrantes irregulares registradas ese mes por la Patrulla Fronteriza, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

De este modo, en julio la proporción de familias que viajaban juntas y fueron detenidas alcanzó el 29.57 % (9, 258 personas) del total de interceptados en la zona fronteriza meridional, en comparación con el 27,67 % (9.434 detenidos) de junio y con el 23.51% (9, 485 detenidos) en mayo.

Los datos publicados por el Gobierno dejan entrever que las políticas de “tolerancia cero” impulsadas por la administración Trump no lograron el efecto disuasorio buscado en la llegada de familias.

Esas medidas de “tolerancia cero” fueron aplicadas a partir de abril, cuando el fiscal general, Jeff Sessions, ordenó que todos los inmigrantes que accedieran al país irregularmente por la frontera sur fueran procesados criminalmente, lo que en la práctica suponía la separación de familias.

Con información de AP

HVI