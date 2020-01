Oposición critica y califica de ‘fallida’ la estrategia de seguridad de AMLO

En la primera sesión del año, la Comisión Permanente debatió sobre la inseguridad en México. La oposición criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Pero el partido en el gobierno centró la discusión en la detención del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Aunque no les guste, García Luna es el rostro que ejemplifica la manera icónica de la conducción en el país desde la perspectiva del rencor, la opacidad, el amiguismo y, que quede claro, la corrupción, la forma selectiva a dirigir la política nacional de seguridad pública y una desastrosa guerra contra algunos grupos delincuenciales. Durante su encargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el 2011 fue el año más violento, 19.36 homicidios de cada 100 mil habitantes”, detalló la diputada de Morena Juanita Guerra.

Por el que el PAN pidió ubicar el debate en las cifras actuales.

Yo creo que lo que le quita el sueño a la gente es la violencia, la inseguridad en México, nos tiene muy sin cuidado lo que esté haciendo ahorita García Luna, si está confesando, si no, sobre todo, que esto dependerá no de los eficaces esfuerzos del trabajo inteligente del gobierno de México, sino del gobierno de Estados Unidos, lo que quiero subrayar es simplemente el esfuerzo pertinaz de este del Grupo Parlamentario de Morena para que no se hable de la inseguridad en México, de los 36 mil homicidios”, concluyó el senado panista Gustavo Madero.