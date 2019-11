Fallece el astrólogo Walter Mercado a los 87 años de edad

El astrólogo Walter Mercado perdió la vida a los 87 años de edad en un hospital de San Juan, en Puerto Rico.

La información sobre su deceso fue confirmada por Omar Mateos, el portavoz de la familia.

De acuerdo a Mateos, el también actor falleció la noche del sábado tras presentar complicaciones por una insuficiencia renal.

Walter Mercado, quien desde el 2010 era conocido como Shanti Ananda, ingresó al hospital el pasado mes de octubre, sin embargo, en aquel entonces su estado de salud era reportado como estable.

El astrólogo Walter Mercado Salinas, quien nació el 9 de marzo de 1932 en la cubierta de un barco que viajaba de España a Puerto Rico y se crió en la ciudad de Ponce, la segunda más importante de esa isla caribeña localidad, perdió la vida, a los 87 años de edad, la noche del 2 de noviembre de 2019.

Walter Mercado era hijo del puertorriqueño José María Mercado y la catalana Aida Salinas.

Desde niño ya daba muestras de su capacidad para predecir lo que sucedería en el futuro. En una ocasión, cuando tenía 6 años de edad, le dijo a su maestra que la campana de su escuela se caería, al día siguiente tembló en Puerto Rico y la campaña se cayó.

Durante su infancia fue apodado ‘Walter Milagros’, al asegurarse que contaba con un don especial para curar a los animales.

La muerte de su novia en un accidente aéreo entre República Dominicana y Puerto Rico, en 1968, le sumió en una depresión que lo llevó a India en busca de una nueva espiritualidad que le permitiera entender el porqué de la muerte.

En el país asiático se puso en contacto con el famoso maestro espiritual Osho, convirtiéndose en su discípulo. También indagó las tradiciones del sufismo, taoísmo, budismo zen y budismo tibetano, además de estudiar todo lo referente a la influencia de los astros en la conducta humana y en el acontecer mundial.

Tras su experiencia espiritual en India, Mercado regresó a Puerto Rico en la década de 1970 para seguir trabajando como actor, sin imaginar que una casualidad lo haría famoso como astrólogo.

Participaba en la promoción de una obra teatral en la que usaba un vestuario que incluía una gran capa y sortijas cuando el productor televisivo Elín Ortiz lo invitó a hablar de la puesta en escena, pues su invitado especial, Camilo Sesto, no había llegado.

Cuando iba a empezar a promocionar la obra, el productor le pidió que mejor hablara de lo que más sabía, la astrología. Mercado causó tal conmoción con esa primera participación, que al final recibió una propuesta para un segmento que con el tiempo se convertiría en un programa.

Tras sus comienzos como astrólogo en la televisión puertorriqueña, se mudó a Florida para trabajar con la cadena Univision en la década de 1980. Para entonces se había convertido en una celebridad y a su casa llegaban personas de muchas partes del mundo, incluidos artistas y políticos, para que les ayudara a conocer su futuro.

En los 90 afianzó toda una marca con líneas telefónicas psíquicas, intervenciones en programas como “Primer Impacto” y horóscopos en múltiples diarios de Latinoamérica.

Fue también en esa década que sufrió la muerte de su madre, Aida Salinas, una figura esencial en su vida.

Casi como un reflejo del crecimiento de su fama, la colección de capas de Mercado se fue ampliando hasta llegar casi a las 3 mil, de acuerdo con su asistente Willy Acosta. Entre sus capas se destacaba una creada por el diseñador italiano Versace. También las tenía con plumas, piedras preciosas y bordados únicos.

Conocido además por coleccionar perfumes traídos de todas partes del mundo, Mercado llegó a acumular cerca de 2 mil botellas. De igual forma era conocido por meditar periodos prolongados, hasta cinco horas al día.

Se le llegó a relacionar sentimentalmente con la conductora brasileña Mariette Detotto, pero Mercado negó que fuera su novia.

No tengo a nadie. He canalizado mi energía sexual en el bien de la humanidad orando por tanta gente que me pide ayuda”, dijo en un documental.