Fallece el arqueólogo y descubridor de los ‘Guerreros de Terracota’ en China

El diario Beijing Youth Daily informó que Zhao Kangmin, el arqueólogo que descubrió los ‘Guerreros de Terracota’, en la provincia china Xian, falleció el 16 de mayo a la edad de 82 años.

De acuerdo al director del Museo del Sitio del Mausoleo del Emperador Qinshihuang, Zhao fue el primer experto en llegar al sitio de entierro de los ‘Guerreros de Terracota’ en Xian cuando fue descubierto en 1974. El descubrimiento fue el comienzo de una excavación de décadas de una de las maravillas del mundo antiguo.

Zhao Kangmin fue el primer verdadero descubridor de los 'Guerreros de Terracota', y su importancia. Además, es uno de los pioneros de la excavación del sitio de la reliquia. Dedicó toda su vida a trabajar en reliquias culturales y museos, y participó en la excavación y estudio de muchos sitios reliquias importantes, haciendo algunas contribuciones indelebles ", dijo Hou Ningbin, director del Museo del Sitio del Mausoleo del Emperador Qinshihuang.

Los Guerreros de Terracota son cerca de 8 mil figuras de arcilla que datan del año 210 a. C. Fueron enterradas por el emperador chino Qin Shi Huang quien creía que enterrando estatuas seguiría teniendo tropas a su mando.

Zhao dirigió excavaciones en algunos de los otros sitios importantes de reliquias de China, como la Aldea de Jengibre de la era neolítica, el templo Qingshan de la dinastía Tang (618-907) y el Palacio Huaqing de la dinastía Tang.

El trabajo de campo repercutió en la salud de Zhao, le causó enfermedades estomacales y pulmonares, sin embargo, aun así se dedicó a trabajar. En el último mes de su vida, Zhao todavía estaba ocupado estudiando epígrafes de la dinastía Tang.

La noticia de la muerte de Zhao repercutió en China y también en todo el mundo. La BBC, The Telegraph y The New York Times elogiaron la contribución de Zhao al descubrimiento y la preservación de los ‘Guerreros de Terracota’.

