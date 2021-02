Fallas y página caída durante primer día de registro de adultos mayores para vacunación contra COVID

Este martes se dio a conocer que se abrió el registro de personas mayores de 60 años de edad para recibir la vacuna contra el COVID-19 y durante el primer día se registraron fallas en la página.

En la calle 22 de la colonia Santa Rosa en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Germán Pérez, de 71 años de edad, apenas se enteró que inició el registro de vacunación contra Covid-19 para adultos mayores y le pidió a su hija Magdalena que lo ayudara.

Entraron a la página mivacuna.salud.gob.mx

Después de varios intentos lograron entrar a la plataforma, pero justo cuando ingresaron el CURP, la página se cayó.

Hace unos días, a Germán Pérez, le llamaron los Servidores de la Nación para preguntarle si quería vacunarse.

“Qué bueno que empezaron con todo el personal de Salud y posteriormente a nosotros, es buena noticia, de hecho me habló una señora del Gobierno para preguntarme si me quería vacunar y me dijo que iba a estar en contacto de cuando me toca y en donde me toca”, señaló Germán.