Fallas en diseño y fabricación motivos de tragedia en Feria de Chapultepec

No es la primera vez que a la montaña rusa ‘Triple Loop’, construida por el alemán Anton Schwarzkopf, se le desprende el último vagón; hace 33 años, en Canadá, ocurrió un accidente con las mismas características al registrado el sábado pasado en la Feria de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde murieron dos jóvenes y tiene a dos mujeres hospitalizadas.

El juego mecánico llamado ‘Mindbender’ que se encuentra en Alberta, Canadá, ‘Quimera’ en la Feria de Chapultepec, tienen el mismo diseño y fueron construidas por Schwarzkopf Industries Compañy, una empresa alemana actualmente fuera de operación.

El auto se movió primero a la derecha, golpeó un pilar, luego se acercó y golpeó a la izquierda, posteriormente, nos acercamos y golpeamos el segundo pilar, eso fue lo que me arrojó”, relató Rodney Cheko, sobreviviente de accidente en Canadá.

En junio de 1986, en Canadá, el último vagón del juego mecánico se descarriló, las personas que viajaban en la parte de trasera salieron expulsadas, misma situación que ocurrió en la Ciudad de México.

Cuando me entero del accidente y veo que pierden la vida, sabiendo que hay niños en esa feria, yo he ido a esa feria y me pregunto: ¿si en esas condiciones está esa montaña rusa cómo estarán los demás juegos?”, agregó José Luis Moya.