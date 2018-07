Falla en Tren Ligero de CDMX afecta a cientos de usuarios

Una falla en el Tren Ligero que corre de Tasqueña a Xochimilco en la Ciudad de México, ocasionó esta mañana la suspensión del servicio entre las estaciones El Vergel y la terminal Tasqueña, por lo que decenas de personas sufrieron retrasos en sus traslados y complicaciones en el tránsito vehicular sobre calzada de Tlalpan en ambas direcciones.

A través de su cuenta de Twitter, el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX informó que el desperfecto es en las vías del tren entre las estaciones Xotepingo y Nezahualpilli, por lo que esta mañana sólo se presta el servicio de manera parcial entre la terminal Xochimilco y la estación Estadio Azteca.

Las estaciones que permanecen cerradas son: El Vergel, Textitlán, Registro Federal, Nezahualpilli, Xotepingo, La Virgen, Ciudad Jardín, Las Torres y terminal Tasqueña.

Algunos usuarios manifestaron su molestia a través de redes sociales y reportaron que el servicio estaba detenido y llegando a la estación Xotepingo se encontraba personal trabajando, además de que no se había notificado con anticipación los trabajos que se llevarían a cabo y afectaría su traslado.

Oooooootra vez el @STEDF_CDMX no funciona. Miles de personas no pueden trasladarse por tren ligero porque de nuevo no sirve. La #CDmX es la Ciudad de la inmovilidad. pic.twitter.com/uGhfSzE1Mh

— Hector Colin ن (@Hectorcolinc) July 23, 2018