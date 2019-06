Es falso que un padre abandonó a su familia mientras huyen de una avalancha en Suecia. Se trata de una secuencia de la película “Force Majeure” (Fuerza Mayor), del año 2014.

El video de la avalancha se viralizó en redes sociales desde el 4 de junio de 2019 generando reclamos al hombre por dejar a su esposa y dos hijos en una estación de esquí mientras toneladas de nieve se acercaban peligrosamente.

this is exactly how america reacts to global warming pic.twitter.com/cgsb8xk9t3

— ziwe (@ziwe) 5 de junio de 2019