Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York será gratuita

La Universidad de Nueva York (NYU) anunció que pagará la matrícula de todos sus estudiantes de Medicina, con el fin de evitar que salgan de la carrera con grandes deudas que les empujan a ciertas especialidades mejor remuneradas.

La institución, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, cubrirá el coste de los cursos para todos los alumnos presentes y futuros, sin importar su situación financiera ni su desempeño académico.

We’re excited to offer full-tuition scholarships to all current and future students in the MD degree program! #NYUSOM #WhiteCoatCeremony https://t.co/Zhnvfil4gx pic.twitter.com/NV0AU60opG

