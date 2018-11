Mark Zuckerberg descarta renunciar como CEO de Facebook

El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró que no está pensando en renunciar a pesar de los problemas de la red social en los últimos meses.

“Ese no es el plan”, dijo Zuckerberg en una entrevista con la cadena CNN Business tras ser preguntado sobre si iba a dejar el cargo.

También defendió al número 2 de la red social, Sheryl Sandberg, muy criticada por su gestión de las crisis que han afectado al gigante de internet.

“Sheryl es una parte realmente importante de esta compañía y está liderando muchos esfuerzos en muchas de las grandes cuestiones que tenemos”, añadió.

En los últimos meses Facebook fue acusado de no haber impedido la injerencia rusa a través de su plataforma durante las elecciones de 2016.

También se vio implicado en el caso Cambridge Analytica, en el que los datos de sus usuarios se utilizaron para ayudar al entonces candidato Donald Trump. Además, un fallo de seguridad expuso los datos privados de millones de usuarios.

El diario The New York Times aseguró esta semana que Facebook no dijo todo lo que sabía sobre la injerencia rusa y que contrató a un gabinete de comunicación para difundir información negativa sobre otras compañías de Silicon Valley para desviar la atención.

“Muchas de las cosas que había en ese artículo las hablamos antes con los periodistas y les dijimos que lo que habíamos visto no era verdad, y aun así lo publicaron”, dijo Zuckerberg.

Este miércoles el responsable de comunicación del grupo, Elliot Schrage, asumió la responsabilidad sobre uno de los hechos reprochado a Facebook: haber contratado a la agencia de relaciones públicas Definers para difundir falsas informaciones y difamar a los detractores de la red social.

“Yo conocía y aprobé la decisión de contratar a Definers y empresas similares”, dijo en un memo destinado a los empleados de Facebook, y señaló que Zuckerberg y Sandberg “contaban” con él para supervisar el trabajo de la agencia.

“Este sistema falló y lo lamento”, dijo Schrage, que había anunciado en junio su intención de abandonar la empresa.

Zuckerberg dijo que se enteró de la existencia de Definers al leer una investigación del The New York Times.

Con información de AFP.

FJMM