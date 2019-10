Facebook y Sheinbaum lanzan programa contra bullying en secundarias

Facebook y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lanzaron este lunes un programa contra el bullying en escuelas secundarias de Ciudad de México.

La empresa Facebook y la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno capitalino pusieron en programa “Misión Paz Escolar”.

Con el uso de visores de realidad virtual y tecnología web, 350 mil estudiantes de secundaria podrán desarrollar habilidades que les permitan prevenir conductas de riesgo y promover una mejor convivencia escolar.

Hemos colaborado mucho en estos lunes por la educación en el tema de disminuir el bullying, el acoso escolar Facebook tiene, está instalando programas en las aulas digitales y también a través de emisores de realidad virtual, de tal manera que los jovencitos de secundaria y jovencitas de secundaria, puedan ir aprendiendo cuáles son las implicaciones de molestar un compañero, de no decir nada cuando se molesta a una compañera, un compañero, entonces ha sido muy exitoso ahí donde ya ha empezado a implementarse y es un programa único, que se hace ahora en la ciudad de México, entonces hay un agradecimiento a Facebook y a las organizaciones civiles que también están colaborando”.

Explicó Claudia Sheinbaum.

Esta estrategia fue diseñada en colaboración con Facebook y Yeltic e implementado por Fundación en Movimiento para promover de manera virtual habilidades como: empatía, manejo de conflictos, autoeficacia, asertividad, autocuidado y toma de decisiones.

La jefa de gobierno puso en marcha este programa en la Escuela Secundaria no. 297 “Óscar Sánchez Sánchez”, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Sobre el nombramiento de la fiscal general de la Ciudad de México dijo que esa es una decisión que no le compete tomar.

Y se refirió así de la procuradora Ernestina Godoy, a quien se vislumbra como posible fiscal.

Es una mujer honesta, que ha hecho una buena labor, pero como lo he dicho, aquí la decisión de quien se queda en la Fiscalía general es del Congreso de la Ciudad de México, ahí si ya no me corresponde”.