Facebook arrastra resultados del Nasdaq en Wall Street; el Dow Jones avanza 0.44%

Wall Street cerró con resultados mixtos; el Dow Jones de Industriales avanzó 0.44%, mientras que al índice Nasdaq lo arrastró una caída en el sector tecnológico protagonizada por Facebook, que vivió su peor día en bolsa.

Al cierre de las operaciones, el principal indicador sumó 112.97 puntos, hasta 25,527.07 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió 0.30% u 8.63 puntos, hasta 2,837.44 unidades.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes grupos tecnológicos, perdió un 1.01% o 80.05 puntos, hasta 7,852.19 enteros, en contraste con el récord que se había anotado la jornada previa.

Earnings reports are moving the market, especially the tech sector #StraightFromTheFloor pic.twitter.com/tTAwL3B9YB

— NYSE (@NYSE) 26 de julio de 2018