F-16 se estrella cerca de Las Vegas

Un F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló este miércoles cerca de Las Vegas, con lo que ascienden a tres los accidentes aéreos de las fuerzas armadas en dos días.

“Un F-16 de la base aérea de Nellis (Nevada, oeste) se estrelló alrededor de las 10:30 locales (17:30 GMT) durante un vuelo de rutina en el centro de entrenamiento”, indicó la Fuerza Aérea estadounidense en un comunicado.

An Air Force F-16 assigned to Nellis Air Force Base, Nevada, crashed at approximately 10:30 am during routine training on the Nevada Test and Training Range. The condition of the pilot is unknown at this time. Emergency responders are on the scene. As soon as additional details..

— Nellis AFB Nevada (@NellisAFB) 4 de abril de 2018