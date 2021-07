Extrañas figuras aparecen en campos cercanos al socavón de Puebla

Habitantes de la zona donde se formó el enorme socavón el pasado 29 de mayo en Puebla, ahora sostienen que aparecieron extrañas figuras irregulares en campos de cultivo de cebada.

“No hay huella de que hayan entrado los chapulineros, los perros, o los niños”, dijo Patricia Martínez, habitante de Zacatepec.

Las figuras aparecieron en campos de cultivo de cebada y se formaron a unos 2 kilómetros del socavón que impactó a nivel nacional e internacional, a finales de mayo.

“Anoche estuvimos checando en la noche se ven así, muchas luces, pero haga de cuenta de momento vienen de allá así, y se pierden en esa parte, podría ser algo por lo del socavón”, destacó Patricia Martínez, habitante de Zacatepec.

“Son cosas extrañas que nunca hemos visto, hasta apenas qué sucedió esto”, señaló Clara Castillo, habitante de Zacatepec.

Los habitantes de la comunidad de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, dicen que las plantas de cebada están dobladas pero no rotas, que no hay daños en las orillas y tampoco huellas de que alguien hubiera ingresado, sostienen también que la tierra emite algunos sonidos.

“El ruido como que no deja de sonar, suena muy feo, pero es de abajo, aquí enfrente donde está esa lona, se hizo como que se abrió, se cuarteó la tierra”, señaló Clara Castillo, habitante de Zacatepec.

Los expertos señalan que estas formaciones ocurren por un efecto conocido como “acame”, que afecta cultivos de cereales.

“El aire alcanza cierta velocidad que digamos tira las plantas, pudiera ser también que la variedad que tiene sembrada no es resistente al acame”, concluyó José Juan Zamorano, director de la Facultad de Agronomía Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Con información de Antonio Morán

