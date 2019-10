Extradición de Ovidio Guzmán fue solicitada por Estados Unidos desde 2018

El general Luis Crescencio Sandoval dijo el origen del operativo que se llevó a cabo el pasado 17 de octubre en Culiacán y explicó que se dio luego de una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, que data de abril de 2018; Ovidio Guzmán está acusado de asociación delictuosa para distribuir drogas.

Te recomendamos: ‘Ya paren todo, ya me entregué’, dijo Ovidio Guzmán durante operativo en Culiacán

En una casa marcada con el número 2403 de la calle José Muro Pico, en el fraccionamiento ‘Tres Ríos’, fue el punto cero del operativo que inició a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, del jueves 17 de octubre.

Llegó la policía y nos dijo que nos fuéramos, verdad – ¿Y tuvieron que desalojar? – Sí, pues tuvimos que irnos – ¿Sabían que antes aquí vivía el hijo del Chapo? – ¡Aquí! No, no sabíamos nada”, respondió Braulio Monzón, trabajador en Culiacán.

De acuerdo con la relatoría de la Secretaría de la Defensa Nacional, a las 15 horas, Ovidio Guzmán ingresó al inmueble donde se encontraba con su familia; a las 15:30, elementos federales comenzaron a rodearlo.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, a unos metros de la casa, se colocó un círculo interno de seguridad con 38 elementos del grupo de análisis de información del narcotráfico de la SEDENA, y ocho de la Guardia Nacional, apoyados con vehículos militares y patrullas de la Policía Federal que fueron ubicadas de manera adyacentes al inmueble.

El operativo también tenía considerado un perímetro externo de seguridad con cuatro puntos, integrados por 109 elementos de la novena zona militar y la guardia nacional, este último, del otro lado del río.

Entre que los militares rodearon el domicilio, y el momento en que se desató la reacción por parte del cártel de Sinaloa pasaron escasos 20 minutos.

Ese mismo vehículo presentado por la SEDENA como parte de las agresiones iniciales, fue detectado el día de los hechos como parte de los desplazamientos que hombres armados hicieron en la avenida Álvaro Obregón, en el centro de la ciudad.

El general Sandoval explicó que las agresiones armadas propiciaron a que el perímetro externo no se lograra materializar como estaba planeado y que los elementos del círculo interno tuvieran que cambiar sus posiciones.

El único personal que llega al punto que tiene asignado dentro de la operación, es el B; el de la A es detenido en una agresión, el D tenía que estar sobre el puente y no llega porque es agredido, el C tenía que estar sobre el estadio, tampoco llega porque es agredido en los puntos de las agresiones y ahí permanecen respondiendo las agresiones de los delincuentes, entonces, las intenciones de entrar hasta este punto nunca las logran hacer, pues no lograron entrar”, especificó el secretario de SEDENA.