Extorsionadores queman negocio en alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

La madrugada del martes 16 de junio de 2020, en la alcaldía Álvaro Obregón, un motociclista roció de gasolina la fachada de una estética para incendiarla y después huir.

Las imágenes fueron enviadas por un extorsionador a la propietaria del negocio, quien días antes había sido contactada para que pagara una cuota de 25 mil pesos, pero que no pudo cubrirla.

“Aquí te vas a alinear por la buena o por la mala, si no ciérrame tu negocio, agarra a tu familia, a tus hijas y vete de aquí para que te evites problemas, si no la tomamos personal contra ti y contra tu familia, yo no amenazo, aquí a mí no me avalan las malas palabras sino los hechos. Irá, aquí ‘Lenin’ trabaja para nosotros, ‘Lenin’, es la persona que trabaja en esta plaza y a cargo de la seguridad de los negocios, establecimientos y empresas”.

Al hombre al que el extorsionador hace referencia se llama Jonathan Lenin Canchola Martínez, líder de un grupo criminal denominado ‘3AD’, auspiciado por La Unión.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revelan que ‘Lenin’ es familiar de José Luis Canchola, lugarteniente del secuestrador Andrés Caletri, cuya banda azotó el Valle de México los primeros años de la década pasada.

“Primero llega el carro, se estaciona enfrente y apaga sus luces. Después de unos minutos llega la moto con una botella de Bonafont, le rocía a todo el negocio, lo intenta prender pero no prende, se va por donde está el carro, se le empareja y se tarda como un minuto; regresa y ya trae un galón, en la segunda vuelta ya trae un galón”.

No ha sido el único establecimiento atacado para presionar a sus dueños, pues según la Fiscalía se ha documentado al menos 20 casos en los últimos tres años, aunque se presume muchos otros no han denunciado.

La mayoría fueron adjudicados al ‘Lenin’, quien también opera en Cuajimalpa, donde presuntamente posee nexos con golpeadores contratados para desestabilizar manifestaciones e incluso eventos políticos.

Las tarifas que tienen que pagar los comerciantes de Álvaro Obregón van desde 500 a los dos mil 500 pesos semanales, a cambio de una calcomanía o tarjeta que supuestamente los identifica como colaboradores de ‘Lenin’.

Hasta el momento, ‘El Lenin’ es objetivo prioritario de las autoridades, luego de que su actividad delictiva creciera por su cercanía con Pedro Ramírez Pérez ‘El Jamón’, cabecilla de La Unión detenido en mayo del año pasado.

Con información de Antonio Nieto

LSH