Feminicidio, secuestro y extorsión aumentan en México durante primer semestre de 2019

En lo que va del año, delitos como extorsión, violación, robo a negocio, feminicidio, violencia familiar, homicidio, lesiones y secuestro en México registraron un aumento, mientras que ilícitos como robo a vehículo y a casa habitación se ubicaron a la baja.

En conferencia de prensa, el fundador de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, consideró que el incremento de 4.0% en homicidio, delito que más preocupa al gobierno, no descenderá hasta que exista una regulación en materia de drogas.

Lo hemos insistido mucho, mientras México no regule drogas, no va a bajar este indicador. Es muy importante entender esto. Finalmente está en el plan de pase de seguridad de esta administración, vemos que lo incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se ha hecho nada al respecto. El éxito que hemos tenido, es que ya lo acepta la autoridad, ya lo pone en sus planes, pero no lo ha ejecutado. Está en manos del Senado, está en manos de los diputados en este momento el discutir esas iniciativas y el ya aprobarlas, porque una vez que se aprueban y se echan a volar y se ponen en marcha. Todavía hay que ajustarlas”.