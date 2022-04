Extienden a nivel nacional la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven desaparecida en NL

En Nuevo León, autoridades continúan con la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años, desaparecida el pasado fin de semana en Escobedo. Los operativos se llevan a cabo en quintas y lugares cercanos donde fue vista por última vez.

Hasta el momento, un hombre identificado como Jesús “N” fue detenido por su relación con el caso.

Los padres de Debanhi contaron en exclusiva a FOROtv, la desesperación que sufren al no encontrar indicios de su hija.

“Ya son cinco días y no hay nada, otros días y no hay nada. Hemos buscado por todas estas áreas, porque le detectaron este lugar; pero no hay nada, entonces ahorita estamos tratando de buscar en ese pozo que nos dicen y no hay nada, no hay resultados”, explicó Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi.