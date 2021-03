Exsecretario particular de Roberto Sandoval sería su principal prestanombres

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y su hija Lidy Alejandra, se encuentran prófugos de la justicia desde el pasado primero de marzo, la Fiscalía General de la República los acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Te recomendamos: Hija del exgobernador Sandoval pagó, a sus 20 años, millonarias propiedades en efectivo

También es investigado el exsecretario particular de Roberto Sandoval, señalado como uno de los operadores para estos delitos, sin embargo tiene fuero, ya que su exjefe, antes de dejar el gobierno de Nayarit, lo impulsó como magistrado anticorrupción.

“Hay muchos nayaritas que no tienen ni para comer y esta persona siendo secretario particular, ¡secretario particular! Con esas propiedades que son una fortuna”, dijo Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad.