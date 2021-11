Exreina de belleza se pronuncia sobre el diputado electo Jorge Romero al que acusó de violación: ‘Lo están defendiendo a él’

En Irapuato, Guanajuato, una joven exreina de belleza denunció el pasado 28 de junio a quien ese momento era legislador federal electo por el PAN de haberla drogado para violarla.

A pesar de los testimonios y pruebas que se presentaron ante un juez, el pasado viernes el acusado salió de la cárcel porque el juez reclasificó el delito de violación a abuso sexual.

“Pierdo la conciencia por completo; antes de que ocurriera. Recuerdo que estábamos como en bolita, varias personas”, recordó Regina Irastorza Tomé.

El pasado 18 de junio, Regina Irastorza Tomé, exreina de la ciudad de Irapuato de 24 años de edad, asistió a una fiesta donde estaba el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y el entonces diputado federal electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez.

“Recuerdo que yo recibí shots de la mano de Jorge; le contesté que no porque me empezaba a sentir muy mal, no recuerdo si me tomé ese shot no recuerdo un buen lapso del tiempo”, apuntó la exreina de Irapuato.

Regina asegura que perdió la conciencia después de beber el trago que le ofreció Romero Vázquez.

“Me levanté muy confundida, no tenía ninguna sintomatología física de jaqueca, me sentía muy cansada y me sentía con dolor vaginal; me hizo un procedimiento, donde con un aparato especial revisan la cavidad vaginal y se encontró que había demasiada inflamación”, detalló Regina Irastorza.

Regina indagó y supo que varios testigos la vieron salir de la fiesta “con Jorge, en un vehículo blanco” y que “se veía como que se sentía mal”. Su madre declaró también que su hija llegó a su casa “caminando errática”, que la notó “muy rara y con la ropa al revés y su pantaleta por encima del pantalón”.

“Cosa que yo no me percate en ningún momento, no recuerdo haberme vestido por si misma”, señaló Regina.

La exreina de Irapuato denunció al entonces diputado federal electo por violación.

“En la audiencia inicial, él manifiesta que nunca pasó nada y que él no había estado conmigo”, comentó Regina Irastorza.

En Punto obtuvo las grabaciones de las cámaras de seguridad de Irapuato correspondientes a la madrugada del 19 de junio. El vehículo blanco en el que salió Jorge con Regina se detuvo, a las 1:37 horas en el estacionamiento público de un club de golf; se observa que Jorge se pasó a la parte trasera. Minutos más tarde llega una patrulla al lugar y se bajan dos policías; llega otro vehículo, del que baja el chofer del diputado, dialoga con los policías y se retiran dejándolo solo con la joven.

Julio César Álvarez, chofer de Jorge Romero, dijo en su declaración que cuando llegó vio “que estaban dos oficiales debajo de la unidad”, que se “saludaron rápido y que les dijo que era camioneta suya” y que “les dio las gracias y se retiraron”; que “Jorge estaba del lado de la puerta y Regina del lado contrario de lado de la otra puerta”. En otro video, a las 2:35 horas, se observa como Regina baja del vehículo y el diputado federal electo se va dejándola tambaleando afuera de su casa.

Le sale otra denuncia

Regina no es la única mujer que ha denunciado a Romero por violación.

“Los hechos pasaron el 17 de noviembre de 2017, yo conocí a Jorge porque fui reina de los charros, y de ahí empecé a verlos en algunos eventos porque Miguel Márquez lo mandaba en su representación”, compartió María José Velázquez.

María José también fue reina en Irapuato; narra que el político la citó en un bar para presentarle a unas personas que le darían empleo, que nunca llegaron y que, al igual que Regina, se sintió mal después de beber alcohol y que en el auto, fue violada en presencia del chofe.

“Hubo un momento de la carretera en el que él me quitó los pantalones, me los bajó un poco y me penetró, yo solo le dije que no quería, que me llevara a mi casa, entonces en ese momento le dio la orden a julio que me llevara y me dice eres muy madura no me hagas pensar lo contrario y a mi se me quedó muy grabado, si lo sentí como eres madura no vas a hablar”, narró María José Velázquez, originaria de Irapuato, Guanajuato.

A pesar de las denuncias, testimonios, videos, peritajes ginecológicos y psicológicos a favor de Regina, la Fiscalía de Guanajuato reclasificó el delito de violación por abuso sexual y este viernes Jorge Romero salió de la cárcel.

“Pareciera que en vez de defenderme a mí que soy la víctima lo están defendiendo a él y lo están tratando de proteger, ¿por qué?, porque es político”, señaló Regina Irastorza, habitante de Irapuato, Guanajuato.

Con información de Marco Antonio Coronel y Julián López.

LLH