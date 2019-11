Expulsan de escuela a menor por vivir con su tío homosexual

Integrantes del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León denunciaron que un alumno de una secundaria en Apodaca fue expulsado, debido a que el menor vive con su tío que mantiene una relación con una pareja del mismo sexo.

Te recomendamos: CNDH impugnará Ley de Salud de Nuevo León que negaría atención médica a gays

Fue un abuso, por así decirlo, de autoridad y discriminación por parte de la directora de esta institución hacia mi sobrino y pues hacia mí, en relación, básicamente, a mis preferencias sexuales y al hecho de que en algún momento fue mi pareja quien me acompañó a recibir información acerca de mi sobrino”, comentó Luis Miguel Alonso Vega, tío de menor expulsado.

El tío del menor asegura que la directora, María del Carmen Rodríguez Lucio, de la secundaria número 12, ‘Miguel Ángel Granados Chapa’, regañaba constantemente a su sobrino desde que se enteró que vivía en un hogar con una pareja del mismo sexo, incluso, otra tía del menor fue llamada a la escuela para que diera una explicación.

Y fue ahí donde directamente ella le menciono que no podía estar viviendo conmigo que, porque yo era gay, incluso, llegó a un punto en el que dijo que el niño ya era gay; a partir de ahí fue cuando le dijo que se llevaran al niño, se le dio de baja, se le retiraron sus libros, también y a partir de eso, mi sobrino ya no pudo regresar a la institución”, aseguró Alonso Vega.

Tras la denuncia presentada por la familia, la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León informó que el adolescente de 14 años ya reincorporado a clases.

Sabemos que la ley prohíbe que un menor quede fuera de la escuela, es algo de lo que hemos estado permanentemente inculcando, luchando, insistiendo y mucho menos por ninguna conducta de la cual se dude un comportamiento; el joven es sano, el menor estaba en clases, el menor se reincorporó inmediatamente”, dijo Leticia Hernández Escamilla, coordinadora del programa de atención sicosocial de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

La directora no se ha presentado a la secundaria en tanto no concluya la investigación, no obstante, algunos padres de familia señalaron que la directora también ha mostrado rechazo a los estudiantes con tatuajes e hijos de madres solteras.

Debe haber un remedio que diga que la condición del tutor, como la del sobrino con el tutor no tiene nada de anormal, ni es malo, ni es pecaminoso, ni nada y, por lo tanto, la directora no puede regresar ni siquiera a una escuela, no, no puede estar en esta escuela ni tampoco puede estar ante algún grupo porque va a repetir la misma historia”, expresó Mario Rodríguez, miembro del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León.

Con información de En Punto

TVR