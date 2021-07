Expresidentes deben ser juzgados por privatizar educación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los expresidentes de México deberían de ser juzgados por privatizar la educación y por no garantizar los médicos suficientes en el sector salud.

“Solo por esa razón se debería de juzgar a los gobernantes del periodo neoliberal, por privatizar la educación, por rechazar a los jóvenes que querían estudiar, actualmente México no tiene el número de médicos ni de especialistas que se requieren, fíjense lo absurdo, el rechazar a los que querían estudiar y ahora no tenemos médicos generales y no tenemos especialistas”, dijo López Obrador.