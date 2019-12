Expresidente Mujica sugiere a políticos mexicanos hacer acuerdos con la derecha

El expresidente de Uruguay José Alberto Mujica pidió a los senadores mexicanos cuidar la confianza de la gente y vivir con causa.

No lo olviden, les advirtió, en un mensaje con motivo de su visita a esta Cámara.

Hay muchas trampas, cuiden la imagen, traten de vivir como piensan porque tiene un tesoro: la confianza de la gente, pero se pierde, se pierde muy fácil y esa es la fuerza más grande de comunicación que pueden tener en lo que están defendiendo se los digo como viejo, México tiene grandes desafíos y grandes obstáculos, enormes y están decayendo los partidos en todas partes. Se puede vivir con causa o no, no son senadores ni diputados ni representantes para ganar un sueldo, pueden gastar una buena parte del tiempo de su vida intentando que su pueblo pueda vivir un poco mejor, no se olviden”, destacó.