Expresidenta de Bolivia denuncia atentado contra su salud al negarle traslado a centro médico

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció este martes que se está atentando contra su salud al mantenerla en la cárcel cumpliendo prisión preventiva acusada de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.

Jeanine Áñez, quien desde el pasado jueves padece problemas de salud por hipertensión, consideró que el Estado está dispuesto a “arriesgar” su vida al mantenerla entre rejas y no ser trasladada a un centro médico como pide, en una carta escrita de su puño y letra desde prisión.

Una representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia acudió durante el fin de semana al penal para verificar las condiciones en las que se encuentra Añez, pero todavía no se ha pronunciado al respecto.

La exmandataria cumple seis meses de prisión preventiva en una cárcel de mujeres de La Paz bajo supervisión médica, después de haber sido trasladada en la madrugada del sábado desde otro presidio capitalino para monitorear su estado de salud. Añez está acusada de delitos de sedición, terrorismo y conspiración, en base a la denuncia de una exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).

“Hoy la dictadura me imputa por delitos que no he cometido. Jamás fui terrorista. Asumí la Presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude”, aseveró en su misiva.