Expos reanudan actividades en CDMX y restaurantes amplían aforo en interiores

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que a partir del lunes 19 de abril de 2021 las “expos” podrán reanudar sus actividades y que los restaurantes tienen autorizado ampliar su aforo en interiores hasta el 40%; además, se informó que la capital del país está muy cerca del semáforo amarillo por COVID-19, pero seguirá una semana más en naranja.

Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, detalló en conferencia de prensa que las “expos” podrán reactivarse con el 30% de aforo, con estancia de hasta 40 minutos para los visitantes, con el uso obligatorio del sistema QR, privilegiar la venta de boletos en línea.

Además, subrayó que quedará prohibido ofrecer productos de prueba, tanto de cosméticos como de degustaciones.

También, las expos deberán establecer el sentido de la circulación de las personas, para evitar encuentros de frente entre los asistentes.

En cuanto a los restaurantes, ya podrán ampliar el aforo en interiores al 40%, con horario hasta las 21:00 horas y en exteriores hasta las 23:00 horas.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México apuntó que se debe mantener el distanciamiento entre las mesas y también deben continuar las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

En la conferencia, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que la capital del país está a medio punto de alcanzar el semáforo color amarillo por COVID-19, pero seguirá en naranja, la próxima semana.

Sheinbaum aseguró que no hay “elementos contundentes” que indiquen que la CDMX se dirige a una tercera ola de contagios por COVID-19.

“Hasta ahora no se ve que vayamos a una tercera ola de COVID. No tenemos ningún elemento, salvo a excepción quizá de un ligero incremento de ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digas que vamos a una tercera ola”, mencionó.