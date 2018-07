Explota depósito militar de combustible cerca del aeropuerto de El Cairo

Un depósito de combustible en unas instalaciones militares cercanas al Aeropuerto Internacional de El Cairo explotó, informaron medios locales y una fuente de seguridad.

Autoridades egipcias siguen investigando los motivos de la explosión, detallaron los medios.

La explosión se escuchó en el barrio aledaño al aeródromo, situado en el norte de El Cairo, después de que explotase el depósito ubicado en unas instalaciones militares, según la fuente.

Large explosion near Cairo International Airport; all flights have been suspended https://t.co/iVKwOXpP5C pic.twitter.com/8wcrdDYAcW

Los cuerpos de Bomberos de las Fuerzas Armadas llegaron al lugar del suceso para sofocar el incendio.

Breaking: Reports of a large explosion in or near Cairo International Airport in Egypt. Local reports indicate the explosion was an accident involving two fuel tankers. (Image via @Gamroor) pic.twitter.com/NHJwsNJ11k

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 de julio de 2018