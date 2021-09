Explosivo utilizado en ataque de Salamanca, era complejo y artesanal, reconocen autoridades

En privado familiares y amigos despidieron a Mario Alberto Hernández Cárdenas y a Mauricio Salvador Romero Morales gerente y socio comercial del restaurante Barra 1604, quienes murieron el domingo pasado al explotar un artefacto que estaba oculto en una caja de regalo en Salamanca, Guanajuato.

Fueron velados en dos funerarias de Salamanca y más tarde sus cuerpos fueron sepultados en el Panteón Nueva Vida.

Quienes los conocieron dicen que eran personas de bien y sin problemas.

“Es lamentable lo que sucedió con nuestro amigo Mauricio”, explicó Galo Carrillo, empresario de Salamanca.

Amigos, empresarios y vecinos de la zona exigen a las autoridades que se castigue a los responsables.

“Estamos solos, Salamanca ha venido desde hace mucho tiempo sufriendo estas situaciones cada día peor y esto rebasa, rebasa todo, todo límite no es posible que actúen de esta manera estas personas sin corazón, sin ningún sentimiento”, mencionó Isabel, prima de Mario Alberto.

“Ya no se sabe en dónde o cuándo va a ser que sea lo próximo este siempre estamos muy alerta debido a la situación que se vive en Salamanca, día a día es muy difícil salir con confianza de tu casa”, destacó Aaron, vecino de la colonia Deportiva.

Las autoridades señalan que se siguen varias líneas de investigación y por el momento se descarta alguna extorsión.

“En este caso en antecedente para el que hablamos de este restaurante, no había un antecedente de amenaza o una amenaza o un caso de extorsión, entonces con mayor razón hay que ser muy cauto en el sentido es un hecho muy lamentable creo incluso me atrevería a decir que no se tiene un antecedente a nivel nacional”, dio a conocer Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.