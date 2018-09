Explosiones de gas destruyen 39 casas en Massachusetts; desalojan a miles

Una serie de explosiones de gas destruyó hoy al menos 39 casas en Massachusetts, Estados Unidos, informaron autoridades estatales.

#BREAKING: Chopper video shows several plumes of smoke over the Lawrence-Andover area as fire crews respond to 39 fires and gas explosions pic.twitter.com/9j8OpLLBb5 — Meagan Kolkmann (@MeaganKolkmann) 13 de septiembre de 2018

El incidente comenzó aproximadamente a las 17:00 hora local (21:00 GMT), cuando varios inmuebles en las poblaciones de Lawrence, Andover y North Andover sufrieron distintas explosiones de gas cuyo origen aún es desconocido.

Breaking: Reports of up to 50 fires burning in Lawrence, Andover, and North Andover in Massachusetts due to a gas main issue. Authorities urge residents with gas service in these areas to evacuate. @boston25 reports that at least one person has died. pic.twitter.com/BuGrcxjFAP — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 13 de septiembre de 2018

La Policía del estado de Massachusetts confirmó a la prensa que se han desencadenado al menos 23 incendios y explosiones en distintas direcciones, aunque los medios de comunicación locales aseguran que han ocurrido más estallidos en zonas cercanas.

Updated plotting of confirmed fires and explosions by MSP Watch Center. 39 locations confirmed thus far. Number will grow. New responses ongoing. Reminder: all residents of Lawrence/Andover/N Andover who have Columbia Gas must evacuate, as should anyone else who smells gas. pic.twitter.com/IwD4phgTfu — Mass State Police (@MassStatePolice) 13 de septiembre de 2018

Los incendios se atribuyen a posibles problemas con el sistema de gas natural, y las fuerzas de seguridad han instado a los residentes a abandonar sus hogares si sospechan que pueden sufrir fugas.

Medios locales indicaron que el jefe de bomberos del área, Michael Mansfield, informó de que entre 25 y 30 incendios están activos en Andover, y al menos otros 18 en Lawrence.

Fuego en South Lawrence East y Colonial Heights Emergencia total en Lawrence, Methuen, Andover, North Anodover donde hay varias casas en llamas, están pidiendo a la gente que si huelen gas abandonen el area, han abierto un Centro de Emergencia en la Parthum School #Massachusetts pic.twitter.com/QzID7CIgub — Félix Valdez #LAP (@FelixVTelemin) 13 de septiembre de 2018

“Hay múltiples incendios en los sótanos en Andover. Es algún tipo de problema de gas”, dijo el teniente Edward Guy, portavoz del Departamento de Policía de esa localidad.

Un bombero de Massachusetts corrió de casa en casa cerrando las tomas de gas.

Another look at an off duty #Lawrence firefighter turning off the gas at homes on Pilgrim Road. #Boston25 pic.twitter.com/O77Pok9G3r — Adam Liberatore (@bostonTVguy) 13 de septiembre de 2018

“Instamos a los residentes que estén oliendo a gas a que salgan de la casa y se comuniquen con el 911. Tendremos unidades ahí afuera”, agregó.

Con información de Efe.

